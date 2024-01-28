«Всё кончено». Киран Триппьер — о сорвавшемся переходе в «Баварию»

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер высказался о своём сорвавшемся переходе в мюнхенскую «Баварию», которая была готова приобрести игрока в январское трансферное окно.

«Всё кончено. Я предан клубу, он многое сделал для меня, и я хочу отдать ему должное. В моём возрасте я могу воспринимать интерес от «Баварии» только как комплимент. Сейчас я нахожусь здесь и хочу отдать всё ради «Ньюкасла».

Разочарован ли я? Нет, потому что я профессионал. У меня есть опыт, и я стараюсь игнорировать шум вокруг», — приводит слова Триппьера BBC.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что трансфер 33-летнего игрока в мюнхенский клуб не состоялся, поскольку «Ньюкасл» решил не продавать Триппьера, даже несмотря на то, что «Бавария» предлагала € 15 млн за футболиста.