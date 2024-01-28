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Мостовой: Миранчук кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты»

Мостовой: Миранчук кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты»
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Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал выступления российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Перед началом сезона были опасения, что Миранчука снова будут держать на скамейке запасных. Сначала так и было, но Миранчук – красавец: не стал жаловаться, устраивать скандалы в прессе. Молча делал свою работу, кровью и потом заработал себе место в стартовом составе «Аталанты». Надеюсь, у него получится и дальше стабильно выходить в основе и забивать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 27 января, в матче 22-го тура Серии А с «Удинезе» Миранчук забил победный мяч для своей команды. В текущем сезоне игрок принял участие в 18 встречах во всех официальных турнирах, отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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