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Серия А поздравила Синнера с невероятной победой над Медведевым в финале АО

Серия А поздравила Синнера с невероятной победой над Медведевым в финале АО
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Пресс-служба итальянской Серии А отреагировала на победу четвёртой ракетки мира итальянца Янника Синнера в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 с третьим номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым.

«Спорт принадлежит тем, кто мечтает и заставляет людей мечтать. Поздравляем, Янник», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Серии А в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Медведев был впереди по сетам со счётом 2:0, но Янник Синнер сумел перевернуть ход встречи и одержал победу — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Для российского теннисиста это уже третье поражение в финале Australian Open. Даниил Медведев также проиграл финальные матчи в 2021 и 2022 году.

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