Австралия стала первым четвертьфиналистом Кубка Азии, разгромив Индонезию

Завершился матч 1/8 финала Кубка Азии между национальными командами Австралии и Индонезии. Встреча прошла на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Дохе (Катар). Сборная Австралии одержала победу со счётом 4:0.

Первый гол был забит уже на 12-й минуте игры, когда индонезийский защитник Элкан Багготт отправил мяч в собственные ворота. В самом конце первого тайма полузащитник Австралии Мартин Бойл увеличил преимущество своей команды. В конце второго тайма Крейг Гудвин довёл счёт до разгромного. А в компенсированное время Гарри Суттар забил четвёртый безответный мяч в ворота Индонезии.

Таким образом, Австралия стала первой командой, которая вышла в четвертьфинал турнира. Там она будет ждать победителя пары Саудовская Аравия — Южная Корея.