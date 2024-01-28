Австралия стала первым четвертьфиналистом Кубка Азии, разгромив Индонезию
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Азии между национальными командами Австралии и Индонезии. Встреча прошла на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Дохе (Катар). Сборная Австралии одержала победу со счётом 4:0.
Первый гол был забит уже на 12-й минуте игры, когда индонезийский защитник Элкан Багготт отправил мяч в собственные ворота. В самом конце первого тайма полузащитник Австралии Мартин Бойл увеличил преимущество своей команды. В конце второго тайма Крейг Гудвин довёл счёт до разгромного. А в компенсированное время Гарри Суттар забил четвёртый безответный мяч в ворота Индонезии.
Таким образом, Австралия стала первой командой, которая вышла в четвертьфинал турнира. Там она будет ждать победителя пары Саудовская Аравия — Южная Корея.
Кубок Азии . 1/8 финала
28 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
4 : 0
Индонезия
1:0 Багготт – 12' 2:0 Бойл – 45' 3:0 Гудвин – 89' 4:0 Суттар – 90+1'
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