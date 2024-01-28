Матч «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон» был остановлен из-за драки фанатов на поле

Матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Вест Бромвич Альбион» и «Вулверхэмптон» был остановлен из-за драки болельщиков на поле. Команды играют на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Томасом Брэмоллом. «Вулверхэмптон» выигрывает со счётом 2:0.

На 38-й минуте отличился португальский нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету. Ему ассистировал Мэтт Доэрти. На 78-й минуте второй мяч «Вулверхэмптона» забил бразильский нападающий Матеус Кунья. После второго гола на трибунах возникла драка между болельщиками, которые переместились и на поле. Матч был остановлен.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити», «Лутон Таун» и «Ньюкасл Юнайтед».