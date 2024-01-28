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Президент «Барселоны»: мы должны приложить все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Президент «Барселоны»: мы должны приложить все усилия, чтобы выиграть Лигу чемпионов
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что несмотря на последние неудачи каталонского клуба, сине-гранатовые способны завершить сезон на высокой ноте.

«Ситуация в Ла Лиге непростая, но она ещё не проиграна, и мы должны продолжать бороться для того, чтобы выглядеть как можно достойнее, не исключая победы в ней. Мы должны приложить все усилия, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов. С преданностью делу, с большим характером, без потери концентрации, с отдачей всех сил тренера и самоотверженностью игроков мы можем достичь любую из целей в конце сезона», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, после 21 тура чемпионата Испании «Барселона» набрала 44 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на десять очков.

14 января каталонский клуб проиграл «сливочным» в финале Суперкубка Испании со счётом 1:4.

24 января сине-гранатовые вылетели из Кубка Испании, уступив «Атлетику» со счётом 2:4.

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