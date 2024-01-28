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«Лацио» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00

«Лацио» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00
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Сегодня, 28 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А между римским «Лацио» и «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия - Серия А . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в третьем туре нынешнего сезона Серии А. Тогда «Лацио» одержал гостевую победу со счётом 2:1.

В данный момент римская команда находится на седьмой строчке чемпионата Италии по футболу, набрав 33 очка в 20 проведённых матчах. Неаполитанцы располагаются на 10-й позиции. Команда, возглавляемая Вальтером Маццарри, завоевала 31 очко после аналогичного количества встреч.

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