«Лацио» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00

Сегодня, 28 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А между римским «Лацио» и «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последний раз команды встречались в третьем туре нынешнего сезона Серии А. Тогда «Лацио» одержал гостевую победу со счётом 2:1.

В данный момент римская команда находится на седьмой строчке чемпионата Италии по футболу, набрав 33 очка в 20 проведённых матчах. Неаполитанцы располагаются на 10-й позиции. Команда, возглавляемая Вальтером Маццарри, завоевала 31 очко после аналогичного количества встреч.