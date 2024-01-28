«Вулверхэмптон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, победив «Вест Бромвич» на выезде

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Вест Бромвич Альбион» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брэмоллом. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 2:0.
На 38-й минуте отличился португальский нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету. Ему ассистировал Мэтт Доэрти. На 78-й минуте второй мяч «Вулверхэмптона» забил бразильский нападающий Матеус Кунья. После второго гола на трибунах возникла драка между болельщиками, которые переместились и на поле. Матч был остановлен, но через некоторое время доигран.
Ранее в 1/8 финала Кубка Англии вышли «Борнмут», «Манчестер Сити», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер Сити», «Лутон Таун» и «Ньюкасл Юнайтед».
- 28 января 2024
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