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Семак объяснил, почему Тимощук был арбитром матча «Зенита» с «Аль-Фатехом» в первом тайме

Семак объяснил, почему Тимощук был арбитром матча «Зенита» с «Аль-Фатехом» в первом тайме
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему помощник главного тренера сине-бело-голубых Анатолий Тимощук обслуживал контрольный матч «Зенита» с саудовским «Аль-Фатехом» в роли главного арбитра в первом тайме.

«Перед матчем оказалось, что у нас есть определенное недопонимание, касающееся арбитров, которые не смогли приехать во время. Мы поговорили со Славеном Биличем, и он оказался не против того, чтобы на матче работала объединенная бригада судей — главный Анатолий Тимощук и два ассистента из «Аль-Фатеха». Думаю, что они справились на отлично со своей работой. По мере приезда арбитров профессиональные судьи сменили тех, кто начинал судить этот матч — Толю и ассистентов со стороны «Аль-Фатеха», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» в контрольном матче. Вчера, 27 января, «Зенит» в контрольном матче встречался с «Уралом». Команда Сергея Семака одержала победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол на счету нападающего Матео Кассьерры.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.

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