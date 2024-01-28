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Тухель намекнул на возможную работу с испанским топ-клубом

Тухель намекнул на возможную работу с испанским топ-клубом
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что работа с одним из грандов испанского футбола его снова воодушевила бы.

«Переезд за границу воодушевил бы меня. В Испании экстраординарная лига. Исходя из опыта работы с испанцами я могу заявить, что эти футболисты отличаются огромной уверенностью в себе. Когда разговариваю с испанскими игроками, у меня быстро возникает ощущение, что мы понимаем друг друга с полуслова», — приводит слова Тухеля журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника — Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу сезона-2022/2023.

На данный момент после 19 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 47 очками. Лидером чемпионата является «Байер», в активе которого 49 очков.

Ранее стало известно, что Тухеля на посту главного тренера «Баварии» может сменить наставник «Байера» Хаби Алонсо.

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