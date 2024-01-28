Булыкин: Дзюба уже в возрасте, нужно искать замену — трансфер Хамулича в «Локо» логичен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе 23-летнего нападающего «Тулузы» Саида Хамулича в московский клуб на правах аренды.

«Дзюба уже в возрасте, нужно искать ему замену. Всегда могут быть травмы. Габаритный форвард — это очень эффективно в плане атаки. Он может и принять, и головой сыграть, и с фланга замкнуть. Габаритные нападающие, как и тот же Хамулич, всегда в цене. Учитывая возраст Дзюбы, «Локомотив» поступает логично, ища футболиста такого же плана», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, текущий сезон Хамулич проводит в «Витессе» на правах аренды. По информации «Чемпионата», железнодорожники арендуют нападающего с правом выкупа за € 2,6 млн.