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Тчуамени: мы работаем над стандартами каждый день, особенно перед игрой с «Лас-Пальмасом»

Тчуамени: мы работаем над стандартами каждый день, особенно перед игрой с «Лас-Пальмасом»
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Футболист мадридского «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал победу в матче 22-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (3:2).

«Мы отдали все силы. «Лас-Пальмас» был хорош с мячом и играет на очень высоком уровне, но мы боролись и одержали победу. Мы работаем над стандартами каждый день, особенно перед этой игрой. Это то, в чём мы очень хороши.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Мне понравился день рождения вместе с командой. Я отпраздновал его в отеле с тортом. На обратном пути в Мадрид мы продолжим праздновать победу», — приводит слова Тчуамени пресс-служба клуба.

На данный момент мадридский «Реал» после 21 сыгранного матча поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024, набрав 54 очка. «Лас-Пальмас» находится на восьмой строчке, заработав 31 очко.

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