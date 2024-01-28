Сергей Семак оценил игру новичка «Зенита» Нино в контрольном матче с «Аль-Фатехом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нового защитника сине-бело-голубых Нино в сегодняшнем контрольном матче с саудовским «Аль-Фатехом» (1:1).

«Сегодня весь матч в защите провел Нино. Как оценю действия бразильца? Хорошо и достаточно уверенно играл. Он очень хорошо работает с мячом, это видно. У него очень хорошая и качественная передача, и сейчас нужно потихоньку налаживать взаимосвязи в линиях и адаптироваться к нашим требованиям относительно того, как мы играем в тех или иных ситуациях. Думаю, над этим еще предстоит поработать, но в целом — хорошая игра», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, о переходе Нино из «Флуминенсе» «Зенита» объявил в начале января. Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028. В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.