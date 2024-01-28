Фанаты «Ливерпуля» поблагодарили Клоппа на матче Кубка Англии после новости об уходе. Фото

Болельщики «Ливерпуля» поблагодарили главного тренера команды Юргена Клоппа на матче 1/16 финала Кубка Англии с «Норвич Сити» после новости об уходе немецкого специалиста в конце сезона. После первого тайма «Ливерпуль» выигрывает со счётом 2:1.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.