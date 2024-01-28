Анатолий Тимощук высказался о работе судьёй в матче «Зенита» с «Аль-Фатехом»

Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал ничейный результат в сегодняшнем контрольном матче с «Аль-Фатехом» (1:1), а также высказался о своём опыте работы главным арбитром в первом тайме встречи.

«Это мой первый международный судейский опыт (улыбается). К 25-й минуте один из судей уже приехал на матч и махал мне с бровки, спрашивал, не нужна ли мне замена, но я попросил посудить еще пять минут, до паузы на воду, потому что сегодня было жарко. Вообще было довольно волнительно, но я пообщался с нашими соперниками, сказал, чтобы игроки уважали друг друга. Думаю, что в целом матч был интересный, хороший соперник. Они сыграли двумя составами, а мы сознательно дали сыграть побольше — кому-то 90 минут, кому-то 60 минут, кому-то — тайм. Важно было закончить первый сбор в хорошем настроении. Думаю, что мы очень хорошо и плодотворно поработали», — приводит слова Тимощука пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» в контрольном матче со счетом 1:1. Вчера, 27 января, «Зенит» в контрольном матче встречался с «Уралом». Команда Сергея Семака одержала победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол на счету нападающего Матео Кассьерры.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.