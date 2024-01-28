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«Боруссия» Дортмунд — «Бохум»: Санчо, Матсен и Мукоко — в стартовом составе «шмелей»

«Боруссия» Дортмунд — «Бохум»: Санчо, Матсен и Мукоко — в стартовом составе «шмелей»
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В воскресенье, 28 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Бохум». Команды будут играть на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом (Герольцхофен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Германия - Бундеслига . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бохум
Бохум
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Боруссия» Дортмунд: Майер-Шаде, Мёнье, Зюле, Шлоттербек, Матсен, Озджан, Забитцер, Мален, Санчо, Фюллькруг, Мукоко.

«Бохум»: Риман, Эрман, Ордец, Машович, Виттек, Люсийя, Остерхаге, Беро, Штёгер, Антви-Адджей, Брошински.

На данный момент «Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундцы набрали 33 очка после 18 туров. «Бохум», в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в активе 20 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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