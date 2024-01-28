«Никому это не интересно». Якубко раскритиковал матчи сборной России в 2023 году

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о товарищеских матчах сборной России в прошедшем 2023 году.

«Кому были интересны матчи, которые сборная России провела в 2023 году? Никому — ни болельщикам, ни игрокам. Я понимаю, что выйти на поле в футболке сборной — это топ твоей карьеры, но не в таких же условиях, как сейчас в России.

Дают эти матчи что-то сборной России или проводятся, чтобы просто поставить галочку? Желаю, чтобы все это успокоилось и наладилось уже, потому что уже чересчур этого всего», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). При этом национальная команда России до 23 лет провела два спарринга подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.