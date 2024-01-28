«Реймс» и «Нант» поделили очки в матче 19-го тура Лиги 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «Нант». Команды играли на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Итоговый результат — 0:0.

Встреча прошла без забитых мячей.

«Реймс» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 19 матчей. «Нант» находится на 13-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (43).

В параллельной встрече «Клермон» и «Страсбург» сыграли вничью со счётом 1:1. Сначала, на 32-й минуте, отличился нападающий гостей Мойзе Сахи. На 52-й минуте ответный мяч «Клермона» забил форвард Шамар Николсон.