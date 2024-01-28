«Монако» изобразил Александра Головина в виде фигурки Лего. Фото

«Монако» изобразил российского полузащитника команды Александра Головина в виде фигурки Лего на домашнем стадионе клуба «Луи II».

Фото: Пресс-служба «Монако»

Пресс-служба клуба сделала это в честь международного дня Лего, который отмечается 28 января. Кроме Головина в посте также изображены футболисты команды Фоларин Балогун под 29-м номером и Такуми Минамино под 18-м игровым номером.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, где записал на свой счёт пять забитых мячей и четыре результативные передачи. На данный момент после 19 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Монако» располагается на четвёртом месте с 34 очками. Лидером чемпионата является «ПСЖ», у которого в своём активе 43 очка после 18 проведённых игр.