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«Монако» изобразил Александра Головина в виде фигурки Лего. Фото

«Монако» изобразил Александра Головина в виде фигурки Лего. Фото
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«Монако» изобразил российского полузащитника команды Александра Головина в виде фигурки Лего на домашнем стадионе клуба «Луи II».

Фото: Пресс-служба «Монако»

Пресс-служба клуба сделала это в честь международного дня Лего, который отмечается 28 января. Кроме Головина в посте также изображены футболисты команды Фоларин Балогун под 29-м номером и Такуми Минамино под 18-м игровым номером.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, где записал на свой счёт пять забитых мячей и четыре результативные передачи. На данный момент после 19 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Монако» располагается на четвёртом месте с 34 очками. Лидером чемпионата является «ПСЖ», у которого в своём активе 43 очка после 18 проведённых игр.

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