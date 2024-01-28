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«Пари Нижний Новгород» опубликовал состав на второй зимний сбор

В воскресенье, 28 января, «Пари Нижний Новгород» начал второй зимний сбор в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Состав «Пари Нижний Новгород» на второй сбор:

Вратари: Артур Нигматуллин, Иван Кукушкин, Константин Мелентьев.

Полевые игроки: Виктор Александров, Илья Жигулёв, Константин Марадишвили, Мамаду Майга, Зе Турбо, Александр Трошечкин, Матео Стаматов, Илья Кухарчук, Хуан Боселли, Никита Каккоев, Николоз Кутателадзе, Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Дмитрий Живоглядов, Антон Мухин, Максим Шнапцев, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Дмитрий Стоцкий, Никита Ермаков, Валерий Царукян, Кирилл Глущенков, Кирилл Боженов, Данила Ведерников, Артем Варганов, Михаил Тихонов и игрок на просмотре.

Сбор проходит с 28 января по 8 февраля. На нём запланированы три контрольных матча: 31 января – с московской «Родиной», 3 февраля – с «Аль-Фейха» (Саудовская Аравия) и 8 февраля – с московским «Торпедо».