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«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 10 матчей

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 10 матчей
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В воскресенье, 28 января, «Ливерпуль» в родных стенах разгромил «Норвич Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 5:2. Таким образом, мерсисайдцы не знают поражений уже на протяжении десяти матчей.

В последний раз «Ливерпуль» проигрывал в середине декабря. Это произошло в выездной встрече Лиги Европы с бельгийским «Юнионом Сент-Жиллуа» — 1:2. На протяжении последующих десяти матчей во всех турнирах мерсисайдцы обыгрывали такие команды, как «Вест Хэм» (5:1), «Бёрнли» (2:0), «Ньюкасл» (4:2), «Арсенал» (2:0), «Фулхэм» (2:1), «Борнмут» (4:0) и «Норвич» (5:2). Также подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Арсеналом» (1:1) и «Фулхэмом» (1:1).

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в среду, 31 января. Команда Клоппа дома примет лондонский «Челси» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 23:15 мск.

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