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Жена Клоппа убедила Юргена не покидать «Ливерпуль» в прошлом сезоне

Жена Клоппа убедила Юргена не покидать «Ливерпуль» в прошлом сезоне
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Улла Сандрок, которая является женой главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа, убедила немецкого специалиста не покидать команду в прошлом сезоне, сообщает The Times.

По информации источника, Клопп хотел покинуть «Ливерпуль» в середине прошлого сезона, однако его жена Улла убедила мужа остаться в команде, так как ей нравится жизнь в Ливерпуле.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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