Каряка ответил, нужно ли Захаряну задуматься о возвращении в Россию из «Реала Сосьедад»

Бывший футболист сборной России и «Бенфики» Андрей Каряка высказался о травме российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, а также оценил перспективы 20-летнего футболиста в испанском клубе.

«Нет ли смысла Захаряну подумать о возвращении? Сразу из-за какой-то ситуации возвращаться? Не так много времени прошло, чтобы сложить руки и вернуться. Это футбол, всё бывает, и травмы — неотъемлемая часть. Вернётся ещё сильнее. Тем более последнее время ему тренер доверял, играл Арсен достаточно много», — приводит слова Каряки Metaratings.

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Напомним, в матче 22-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:0) Арсен Захарян покинул поле из-за травмы на 29-й минуте. Захарян был заменён из‑за растяжения связок голеностопа левой ноги. В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отметился лишь одной голевой передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.