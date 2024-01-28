Сергей Семак оценил результаты первого тренировочного сбора «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги первого тренировочного сбора сине-бело-голубых, который завершился сегодня, 28 января, матчем с «Аль-Фатехом» (1:1).

«Насколько доволен результатами первого сбора? Хорошие, качественные сборы. Никто на протяжении сборов не выпадал, не пропускал тренировочные занятия на протяжении длительного срока. Матчи, которые мы провели дали нам хорошую пищу для размышлений. Самое главное — что все в строю, никто не вылетел, не получил травму. В полном составе начнем подготовку на втором сборе, где сыграем в интересном турнире», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» сыграл с «Аль-Фатехом» вничью в контрольном матче со счётом 1:1. Вчера, 27 января, «Зенит» в контрольном матче встречался с «Уралом». Команда Сергея Семака одержала победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол на счету нападающего Матео Кассьерры.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.