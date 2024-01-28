«Атлетик» Б не смог обыграть «Кадис» в выездном матче Ла Лиги

Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Кадис» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом Феррером. Итоговый результат — 0:0

Встреча прошла без забитых мячей. Таким образом, продлилась неудачная серия «Кадиса». Команда не может выиграть уже в 17 матчах Примеры подряд.

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«Атлетик» Бильбао занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка после 22 матчей. «Кадис» находится на 18-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Жирона», у которой 55 очков.