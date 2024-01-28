Антони забил за «Манчестер Юнайтед» первый гол за последние девять месяцев

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони поразил ворота «Ньюпорт Каунти» (4:2) в игре 1/16 финала Кубка Англии. Этот забитый мяч стал для бразильца первым во всех турнирах за девять месяцев. Примечательно, что гол атакующего игрока в кубковом матче стал для «красных дьяволов» победным.

Последний раз Антони забивал гол ещё в прошлом сезоне. Это произошло 16 апреля, в игре 31-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:0). В нынешнем сезоне футболист провёл за манкунианцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Бразильский вингер перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2022 года за € 95 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.