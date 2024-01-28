«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюпорт Каунти» со счётом 4:2 и вышел в 1/8 Кубка Англии

Сегодня, 28 января, прошёл матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ньюпорт Каунти», представляющий четвёртый дивизион английского футбола, и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Родни Парад» в Ньюпорте (Уэльс). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюпорт Каунти» со счётом 4:2.

В самом начале первого тайма, на 7-й минуте, Бруну Фернандеш открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. Уже на 13-й минуте, Кобби Майну удвоил преимущество гостей. На 36-й минуте Брин Моррис отыграл один мяч. В начале второй половины, на 47-й минуте, Уилл Эванс сравнял счёт. На 68-й минуте Антони забил третий мяч гостей. В концовке, на 90+4-й минуте, Расмус Хойлунд забил четвёртый мяч «красных дьяволов», установив окончательный счёт матча — 4:2, победа «Манчестер Юнайтед»

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Ньюпорт Каунти» закончил своё участие в текущем розыгрыше турнира. В 1/32 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» обыграл «Истли» со счётом 3:1. «Манчестер Юнайтед» на аналогичной стадии победил «Уиган» со счётом 2:0.