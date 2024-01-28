Агент Квилитая объяснил, почему грузинский форвард отказался переходить в «Сочи»

Футбольный агент Ираклий Лилуашвили, представляющий интересы грузинского нападающего АПОЭЛа Георгия Квилитая, объяснил, почему его клиент отказался переходить в «Сочи». Напомним, ранее появилась информация, что Квилитая отказался из-за того, что не хочет играть в чемпионате России. Также отмечалось, что сочинцы были готовы платить игроку около € 700 тысяч в год.

«Он действительно получил предложение от «Сочи». Мы отказались, потому что есть другие хорошие варианты — это основная причина. Ждем окончания контракта.

Речь действительно шла про зарплату в 700 тысяч евро в год? Я бы не хотел комментировать цифры», — приводит слова Лилуашвили «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Квилитая провел за АПОЭЛ 16 матчей в кипрском чемпионате, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Георгий выступает за кипрский клуб с лета 2021 года. До этого нападающий играл за «Гент», «Анортосис», «Рапид», тбилисское «Динамо» и другие клубы. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 1,7 млн. Контракт Квилитаи с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.