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«Фиорентина» — «Интер»: Чалханоглу, Барелла и Димарко отсутствуют в старте миланцев

«Фиорентина» — «Интер»: Чалханоглу, Барелла и Димарко отсутствуют в старте миланцев
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В воскресенье, 28 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Фиорентина» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанлукой Аурельяно (Болонья, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Италия - Серия А . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Перерыв
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 14'    

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Терраччано, Фараони, Куарте, Раньери, Паризи, Артур, Дункан, Бонавентура, Соттиль, Иконе, Бельтран.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Павар, де Врей, Бастони, Аугусто, Аслани, Фраттези, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

На данный момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы набрали 51 очко за 21 тур. «Фиорентина», в свою очередь, располагается на пятой строчке, имея в активе 34 очка.

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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