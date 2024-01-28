«Атлетико» — «Валенсия»: стартовые составы команд на матч 22-го тура Ла Лиги

Сегодня, 28 января, состоится матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Игра начнётся в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Мандава, Молина, Де Пауль, Коке, Барриос, Гризманн, Лино, Депай.

«Валенсия»: Мамардашвили, Фулкье, Москера, Паулиста, Гайя, Вайя, Гильямон, Герра, Перес, Дуро, Лопес.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

На данный момент после 20 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» занимает пятое место с 41 очком. «Валенсия» после 21 проведённой игры находится на восьмой строчке, заработав 32 очка.