«Севилья» на домашней арене не справилась с «Осасуной»
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Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадро Фернандесом. Соперники не смогли выявить победителя — 1:1.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
«Севилья» вышла вперёд на 24-й минуте матча. Голом отметился полузащитник Исаак Ромеро. На 55-й минуте «Осасуна» сумела отыграться благодаря усилиям нападающего Анте Будимира. Матч так и завершился — 1:1.
На данный момент «Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Андалусийцы набрали лишь 17 очков за 22 тура. «Осасуна», в свою очередь, располагается на 12-й строчке, имея в активе 26 очков.
Испания - Примера . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
1:0 Ромеро – 24' 1:1 Будимир – 55'
Удаления: Сусо – 86' / нет
Комментарии
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