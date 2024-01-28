«Севилья» на домашней арене не справилась с «Осасуной»

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадро Фернандесом. Соперники не смогли выявить победителя — 1:1.

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«Севилья» вышла вперёд на 24-й минуте матча. Голом отметился полузащитник Исаак Ромеро. На 55-й минуте «Осасуна» сумела отыграться благодаря усилиям нападающего Анте Будимира. Матч так и завершился — 1:1.

На данный момент «Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Андалусийцы набрали лишь 17 очков за 22 тура. «Осасуна», в свою очередь, располагается на 12-й строчке, имея в активе 26 очков.