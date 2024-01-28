«Спартаку» нужно продавать Мозеса». Шмаров — о возможном уходе Виктора зимой

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника красно-белых Виктора Мозеса в зимнее трансферное окно.

«Очевидно, что его нужно продавать. Других мнений быть не может. Человек сидит в запасе, а летом его контракт истекает. Выходит, есть два выбора — либо получить хоть какие-то деньги сейчас, либо платить ему зарплату ещё полгода и отпустить бесплатно. Определённо нужно выбирать первый вариант», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» намерен расстаться с полузащитником Виктором Мозесом в это трансферное окно. За красно-белых Мозес выступает с июля 2021 года, после перехода из «Челси». Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл 12 матчей за красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.