Клаудиньо оценил игру новичка «Зенита» Нино в контрольном матче с «Аль-Фатехом»

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо оценил игру одноклубника, а также новичка сине-бело-голубых, защитника Нино в сегодняшнем (28 января) контрольном матче с саудовским «Аль-Фатехом» (1:1).

«Сегодня впервые все 90 минут на поле провёл Нино — как оценю его действия? Во-первых, хочу поздравить Нино с таким дебютом, потому что у него дольше длился отпуск, соответственно, он меньше времени провёл с нами в тренировочном процессе. Мне кажется, он лишь чуть больше недели в общей группе. Здорово провёл матч с тактической и технической точки зрения, и в первую очередь с физической, потому что он все 90 минут отыграл, как вы заметили. Хочу поздравить его с этим дебютом и пожелать ему прекрасной второй части сезона, чтобы она была счастливой как для него лично, так и для всей нашей команды», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, о переходе Нино из «Флуминенсе» «Зенита» объявил в начале января. Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028. В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.