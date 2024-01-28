Робертсон: Клопп не хочет, чтобы фанаты пели в честь него, но он проиграет эту битву

Защитник английского «Ливерпуля» Эндрю Робертсон заявил, что главный тренер команды Юрген Клопп не хочет, чтобы фанаты клуба пели в честь него.

«Он не хочет, чтобы фанаты пели в честь него, но я думаю, что он проиграет эту битву. Болельщики хотят попрощаться с ним должным образом. Единственное, чему он нас научил, — это тому, что всё должно быть как обычно. Мы должны стараться и дальше выигрывать матчи, и, надеюсь, это приведёт к тому, что Юрген Клопп получит результат, которого он действительно заслуживает», — приводит слова Робертсона пресс-служба клуба.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.