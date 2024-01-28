«Тоттенхэм» проявляет большой интерес к защитнику «Айнтрахта» Пачо

Английский «Тоттенхэм» проявляет большой интерес к центральному защитнику франкфуртского «Айнтрахта» Виллиану Пачо, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «шпоры» получили информацию об игроке, а также несколько раз отправляли скаутов на просмотр футболиста. Уже летом «Тоттенхэм» будет соревноваться за Пачо с другими клубами английской Премьер-лиги.

22-летний футболист является воспитанником колумбийского «Индепендьенте», откуда зимой 2022 перебрался в бельгийский «Антверпен». Уже летом Пачо перебрался в «Айнтрахт», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 9 млн.

В нынешнем сезоне колумбиец сыграл за немецкую команду 28 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом рыночная стоимость защитника составляет € 24 млн.