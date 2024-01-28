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Тьяго Мотта прокомментировал возможное назначение в «Барселону»

Тьяго Мотта прокомментировал возможное назначение в «Барселону»
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Главный тренер итальянской «Болоньи» Тьяго Мотта прокомментировал возможное назначение в испанскую «Барселону».

«Сейчас не время говорить об этом, если будут новости обо мне, вы их уже узнаете. Мой подарок – «Болонья», я наслаждаюсь ею вместе со своими болельщиками», — приводит слова Мотты Sport.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне «Болонья» под руководство Мотты после 21 сыгранного матч Серии А располагается на седьмом месте с 33 очками.

Напомним, после вчерашнего (27 января) поражения от «Вильярреала» (3:5) в испанской Примере Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона. Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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