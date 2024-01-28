«Атлетико» — «Валенсия»: Лино вывел мадридцев вперёд

Сегодня, 28 января, проходит матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Игра началась в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45+5-й минуте Антуан Гризманн из глубины выполнил заброс в свободную зону, где Самуэль Лино подхватил мяч, ворвался в штрафную и с левой пробил точно в цель мимо вышедшего голкипера.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

На данный момент после 20 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» занимает пятое место с 41 очком. «Валенсия» после 21 проведённой игры находится на восьмой строчке, заработав 32 очка.