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Атлетико Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Атлетико» — «Валенсия»: Лино вывел мадридцев вперёд

«Атлетико» — «Валенсия»: Лино вывел мадридцев вперёд
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Сегодня, 28 января, проходит матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Валенсия». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Игра началась в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45+5-й минуте Антуан Гризманн из глубины выполнил заброс в свободную зону, где Самуэль Лино подхватил мяч, ворвался в штрафную и с левой пробил точно в цель мимо вышедшего голкипера.

Испания - Примера . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Лино – 45+5'     2:0 Депай – 57'    
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент после 20 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» занимает пятое место с 41 очком. «Валенсия» после 21 проведённой игры находится на восьмой строчке, заработав 32 очка.

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