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«ПСЖ» на своём поле не смог переиграть «Брест»

«ПСЖ» на своём поле не смог переиграть «Брест»
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Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Брест». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). «ПСЖ» не смог одолеть своего соперника — 2:2.

Парижане вели к перерыву со счётом 2:0 благодаря голам Марко Асенсио и Рандаля Коло Муани в концовке первого тайма. Однако по ходу второй половины встречи подопечные Луиса Энрике дважды пропустили. Голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму огорчали Махди Камара и Матиас Лаж. Как итог — ничья 2:2.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане набрали 44 очка за 19 туров. «Брест», в свою очередь, сенсационно располагается на третьей строчке, имея в активе 35 очков.

Франция - Лига 1 . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Брест
Брест
1:0 Асенсио – 38'     2:0 Коло Муани – 45'     2:1 Камара – 55'     2:2 Лаж – 80'    
Удаления: Баркола – 90+4' / нет
Турнирная таблица Лиги 1 - 2023/2024
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