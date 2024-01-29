«ПСЖ» на своём поле не смог переиграть «Брест»

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Брест». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). «ПСЖ» не смог одолеть своего соперника — 2:2.
Парижане вели к перерыву со счётом 2:0 благодаря голам Марко Асенсио и Рандаля Коло Муани в концовке первого тайма. Однако по ходу второй половины встречи подопечные Луиса Энрике дважды пропустили. Голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму огорчали Махди Камара и Матиас Лаж. Как итог — ничья 2:2.
На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане набрали 44 очка за 19 туров. «Брест», в свою очередь, сенсационно располагается на третьей строчке, имея в активе 35 очков.
- 29 января 2024
-
01:18
-
00:59
-
00:54
-
00:46
-
00:45
-
00:39
-
00:38
-
00:33
-
00:25
-
00:22
-
00:16
-
00:02
- 28 января 2024
-
23:58
-
23:57
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:44
-
23:41
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:11
-
23:10
-
22:55
-
22:50
-
22:47
-
22:41
-
22:32
-
22:27
-
22:26
-
22:15
-
22:12
-
22:05
-
22:02