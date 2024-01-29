«ПСЖ» на своём поле не смог переиграть «Брест»

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Брест». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). «ПСЖ» не смог одолеть своего соперника — 2:2.

Парижане вели к перерыву со счётом 2:0 благодаря голам Марко Асенсио и Рандаля Коло Муани в концовке первого тайма. Однако по ходу второй половины встречи подопечные Луиса Энрике дважды пропустили. Голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму огорчали Махди Камара и Матиас Лаж. Как итог — ничья 2:2.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане набрали 44 очка за 19 туров. «Брест», в свою очередь, сенсационно располагается на третьей строчке, имея в активе 35 очков.