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«Потому что это футбол, а не баскетбол». Луис Энрике – об упущенной победе «ПСЖ» в Лиге 1

«Потому что это футбол, а не баскетбол». Луис Энрике – об упущенной победе «ПСЖ» в Лиге 1
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал упущенную победу команды в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:2). Напомним, по ходу матча парижане вели со счётом 2:0.

«Как мне объяснить сегодняшний сценарий? Всё просто, мы потеряли контроль над игрой. Почему? Потому что это футбол, а не баскетбол. Очевидно, я недоволен. Мне совсем не понравился второй тайм. Мы потеряли контроль над матчем. Это мой ответ. Это происходит потому, что пропустили много мячей, упустили много моментов», — приводит слова Энрике Marca.

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 44 очка. «Брест», в свою очередь, занимает третье место, набрав 35 очков.

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Игроки «ПСЖ» отпраздновали вызов Заира-Эмери в сборную Франции

Франция - Лига 1 . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Брест
Брест
1:0 Асенсио – 38'     2:0 Коло Муани – 45'     2:1 Камара – 55'     2:2 Лаж – 80'    
Удаления: Баркола – 90+4' / нет
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