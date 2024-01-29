Игонин высоко оценил судейство Тимощука в матче между «Зенитом» и «Аль-Фатехом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил судейство тренера санкт-петербургской команды Анатолия Тимощука в товарищеском матче «сине‑бело‑голубых» с саудовским «Аль‑Фатехом».

«Мы видели, что всё самое интересное, вся динамика матча была во время его судейства, потому что он давал играть. Когда вышли арбитры, то пошли свистки, они охладили пыл игры», — сказал Игонин в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, вчера, 28 января, «Зенит» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» в контрольном матче со счётом 1:1. 27 января «Зенит» в товарищеской игре встречался с «Уралом». Команда Сергея Семака одержала победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол на счету нападающего Матео Кассьерры.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.

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