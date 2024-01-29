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Стала известна оценка Алексея Миранчука за матч между «Аталантой» и «Удинезе»

Итальянские СМИ оценили игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче с «Удинезе» (2:0).

«Его результативному удару здорово помогла удача. На этот раз хорошо действовал в обороне», — написала газета La Gazzetta dello Sport при выставлении итоговых оценок за матч.

«Представлял собой постоянную угрозу справа, открыл счёт «грязным» ударом», — отметили в Tuttosport.

Добавим, что итальянские СМИ поставили Алексею Миранчуку за матч с «Удинезе» оценку 7,0. Наивысшую оценку получил полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе — 7,5.

Напомним, на 34-й минуте российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук открыл счёт в матче, пробив в одно касание после прострела Шарля Де Кетеларе с левого фланга. Отметим, что российского футболиста заменили на 88-й минуте игры.

Алексей Миранчук провёл 18 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех официальных турнирах в нынешнем сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.