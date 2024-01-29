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Защитник «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»

Защитник «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
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Защитник «Манчестер Сити» Ян Коуту, выступающий на правах аренды в составе «Жироны», может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас в соцсетях, «Реал» заинтересован в приобретении 21-летнего игрока. Рыночная стоимость одного из лидеров «Жироны» оценивается в € 10 млн, однако «Манчестер Сити», как ожидается, запросит за него наибольшую сумму.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Жирона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 55 очков после 22 матчей. «Реал» располагается на второй строчке, в активе команды Карло Анчелотти 54 очка за 21 игру.

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