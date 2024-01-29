Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» разозлились из-за слов Маркеса о готовности сменить Хави

В «Барселоне» разозлились из-за слов Маркеса о готовности сменить Хави
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Барселоны» осталось недовольно словами главного тренера «Барселоны Атлетик» Рафаэля Маркеса о готовности сменить Хави после того, как специалист покинет основную команду каталонского клуба, сообщает Sport.es.

Напомним, после объявления Хави о своём уходе из «Барселоны» в конце сезона, Маркес заявил, что не сможет отказаться от возможности возглавить каталонский клуб.

Эти слова очень не понравились руководству «Барселоны». Они увидели в этом несвоевременный и неуклюжий жест, который совершенно не идёт на пользу той напряжённой атмосфере, которая существует вокруг «Барселоны».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на 11 очков.

Материалы по теме
Поведение Хави — за гранью. Но от него в «Барсе» требовали слишком многого
Поведение Хави — за гранью. Но от него в «Барсе» требовали слишком многого

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android