В «Барселоне» разозлились из-за слов Маркеса о готовности сменить Хави

Руководство «Барселоны» осталось недовольно словами главного тренера «Барселоны Атлетик» Рафаэля Маркеса о готовности сменить Хави после того, как специалист покинет основную команду каталонского клуба, сообщает Sport.es.

Напомним, после объявления Хави о своём уходе из «Барселоны» в конце сезона, Маркес заявил, что не сможет отказаться от возможности возглавить каталонский клуб.

Эти слова очень не понравились руководству «Барселоны». Они увидели в этом несвоевременный и неуклюжий жест, который совершенно не идёт на пользу той напряжённой атмосфере, которая существует вокруг «Барселоны».

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На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на 11 очков.

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