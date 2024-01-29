Робертсон — о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль»: это был шок

Защитник английского «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал решение главного тренера команды Юргена Клоппа покинуть команду по окончании сезона.

«Для нас, как и для всего мира, это был шок. Когда он сказал нам, мы не знали, как это воспринимать. Нужно уважать его решение. Юрген – не опрометчивый человек, он хорошо всё обдумал и решил, что так будет правильно для него и его семьи», — приводит слова Робертсона пресс-служба клуба.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: