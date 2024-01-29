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Клаудиньо поделился ожиданиями от товарищеского матча между «Зенитом» и «Сантосом»

Клаудиньо поделился ожиданиями от товарищеского матча между «Зенитом» и «Сантосом»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с бразильским «Сантосом».

«Действительно, с предвкушением и уважением отношусь к сопернику. Я не знаю, кто из игроков «Сантоса» приедет, но все равно будет приятно, потому что я в этом клубе вырос, знаю многих. И всегда, когда доводится сыграть против бывших партнеров или встретиться с ними, — это теплые встречи. Уверен, будет интересная игра. Жду ее с предвкушением», — приводит слова Клаудиьо официальный сайт «Зенита».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 38 очков за 18 матчей.

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