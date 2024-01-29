Клаудиньо высказался о двух первых неделях сборов «Зенита» в Абу-Даби

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о первых двух неделях сборов питерской команды в Абу-Даби (ОАЭ).

Вчера, «Зенит» сыграл товарищеский матч с «Аль-Фатехом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Тяжело ли дались первые две недели сборов? Да нет. Работаешь с радостью, когда тебя окружают любимые и приятные люди — все становится чуть проще. Конечно, сборы, особенно первая часть, довольно утомительный процесс, когда за спиной каникулы, а тут возвращаешься к работе. Но повторюсь, когда работа приносит радость, все легко и просто», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

С 1 по 13 февраля «сине-бело-голубые» примут участие в Кубке равноправия. В турнире кроме «Зенита» примут участие «Шанхай Шеньхуа», «Аль-Духаиль» и «Сантос».

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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