«ПСЖ» готов предложить более € 50 млн за молодого таланта «Лилля»

«Лилль» может получить от «ПСЖ» предложение в более € 50 млн за защитника Лени Йоро, сообщает L’Equipe.

Парижане готовятся к этому. Они хотят оформить это как полноценный трансфер сейчас или как аренду с правом выкупа. Президент «Лилля» Оливье Летанг ранее заявил, что клуб отказывается обсуждать потенциальный трансфер зимой.

Йоро заинтересовал ряд клубов, среди них — «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм».

Йоро является воспитанником «Лилля» и всю карьеру провёл в этом клубе. В этом сезоне Лени забил 3 мяча в 24 матчах за клуб.

Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.