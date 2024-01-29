Стал известен главный фактор для руководства «Ливерпуля» при выборе нового тренера

«Ливерпуль» будет опираться на анализ данных при поиске преемника Юргена Клоппа, который уйдёт в конце сезона, сообщает The Times.

Новый тренер будет назначен только после того, как в результате исследований и подсчёта цифр будет найден лучший кандидат.

Такой подход лежит в основе большинства кадровых решений Fenway Sports Group (FSG) с тех пор, как холдинг стал владельцем клуба в 2010 году.

Считается, что поиск замены уже ведётся, сам Клопп не будет участвовать в этом процессе.

Напомним, ранее итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что среди кандидатов на этот пост будут Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер», и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Ранее Клопп заявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.