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Стал известен главный фактор для руководства «Ливерпуля» при выборе нового тренера

Стал известен главный фактор для руководства «Ливерпуля» при выборе нового тренера
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«Ливерпуль» будет опираться на анализ данных при поиске преемника Юргена Клоппа, который уйдёт в конце сезона, сообщает The Times.

Новый тренер будет назначен только после того, как в результате исследований и подсчёта цифр будет найден лучший кандидат.

Такой подход лежит в основе большинства кадровых решений Fenway Sports Group (FSG) с тех пор, как холдинг стал владельцем клуба в 2010 году.

Считается, что поиск замены уже ведётся, сам Клопп не будет участвовать в этом процессе.

Напомним, ранее итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что среди кандидатов на этот пост будут Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер», и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Ранее Клопп заявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

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