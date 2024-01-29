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Легендарный нападающий «Ливерпуля» выдвинул идею, как клуб может воздать должное Клоппу

Легендарный нападающий «Ливерпуля» выдвинул идею, как клуб может воздать должное Клоппу
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Бывший нападающий «Ливерпуля», а ныне футбольный тренер Робби Фаулер предлагает переименовать одну из трибун «Энфилда» в честь Юргена Клоппа, который по окончании сезона покинет клуб.

«Есть веские аргументы в пользу того, что Клопп – номер один. Он выиграл все возможные трофеи за восемь лет с тех пор, как возглавил клуб, который долго топтался на месте.

Он не только принёс успех, но и вернул скаузерам чувство гордости и страсти. Две новые трибуны, возвышающиеся над «Энфилдом», и сверхсовременная база в Киркби профинансированы за счёт плодов его труда и являются памятниками ему.

Но я надеюсь, что «Ливерпуль» почтит Юргена должным образом перед его уходом – переименование трибуны The Kop в его честь к его последнему домашнему матчу прекрасно подойдёт», — цитирует Фаулера Mirror.

26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Специалист возглавляет команду с 2015 года и за это время выиграл с ней семь трофеев.

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