«Есть много вещей, в которых я могу его понять». Бывший тренер «Барселоны» — об уходе Хави

Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался об уходе Хави из «каталонского клуба в конце сезона-20232024.

«Каждый должен принимать свои собственные решения. Я знаю, каково это — быть тренером «Барселоны» и как там все устроено. Не стоит забывать, что Хави является тренером-чемпионом этой лиги и как игрок «Барсы» выиграл все. Он принял это решение и считает, что это в его интересах. Есть много вещей, в которых я могу его понять», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под руководством 44-летнего специалиста клуб выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023). Контракт Хави с клубом был рассчитан до лета 2025 года.

После 22 туров «Барселона» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (55 очков).